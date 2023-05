2. Liga: Holstein Kiel – Karlsruher SC (Samstag, 13:00 Uhr)

Holstein Kiel will gegen den Karlsruher SC die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Die elfte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für die Störche gegen Fortuna Düsseldorf. Der KSC siegte im letzten Spiel gegen Hannover 96 mit 2:1 und liegt mit 42 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Kiel hatte im Hinspiel bei Karlsruhe die Nase klar mit 4:1 vorn gehabt.

Beleg für das durchwachsene Heimabschneiden von Holstein Kiel sind 19 Punkte aus 15 Spielen. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit dem Gewinnen tat sich die Elf von Marcel Rapp zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.