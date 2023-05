Bundesliga: Eintracht Frankfurt – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

In den letzten zehn Spielen sprang für Eintracht Frankfurt nicht ein Sieg heraus. Gegen den 1. FSV Mainz 05 soll sich das ändern. Die Eintracht musste sich am letzten Spieltag gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit 1:3 geschlagen geben. Am letzten Spieltag nahm der FSV gegen den FC Schalke 04 die zehnte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Im Hinspiel fand sich beim Stand von 1:1 kein Sieger. Wird es im Rückspiel anders?