Nach Wirbel-OP: Auer fit für den DTM-Saisonstart

Lucas Auer geht in Oschersleben an den Start © IMAGO/GEPA pictures/Manfred Binder/IMAGO/GEPA pictures/Manfred Binder/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Manfred Binder

„Ihr seht mich in zwei Wochen in Oschersleben“, sagte der 28-Jährige am Mittwoch bei einer Medienrunde von Mercedes-AMG Customer Racing. Er habe „das nötige Vertrauen“ in seinen Körper und bereits einen Test absolviert, bei dem er „keinerlei Schmerzen“ empfunden habe.