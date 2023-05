NFL-Profi Moreau trotz Krebsdiagnose vor Saints-Unterschrift

NFL-Profi Foster Moreau steht trotz seiner im März erhaltenen Krebsdiagnose vor einer Vertragsunterschrift bei den New Orleans Saints.

NFL-Profi Foster Moreau steht trotz seiner im März erhaltenen Krebsdiagnose vor einer Vertragsunterschrift bei den New Orleans Saints. Wie ESPN am Mittwoch berichtete, soll sich der 26 Jahre alte Tight End mit der Franchise aus dem Bundesstaat Louisiana auf einen Dreijahresvertrag in Höhe von bis zu 12 Millionen US-Dollar geeinigt haben.