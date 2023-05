Champions-League-Drama: Magdeburg gibt Sieg in Plock dramatisch aus der Hand

In den Schluss-Sekunden geriet Trainer Wiegert gewaltig in Rage und meckerte so lautstark, dass die Magdeburger Bank vom Schiedsrichter mit einer Zwei-Minuten-Strafe belegt wurde. Der Siegtreffer Michael Damgaard war wegen eines vermeintlichen Schrittfehlers von den Unparteiischen einkassiert worden.

Für das Weiterkommen benötigt der SCM im zweiten Duell in eigener Halle am kommenden Mittwoch (18.45 Uhr) einen Sieg.

Magdeburg verspielt Führung: „Nicht gut genug“

Neben dem SCM, der vor 21 Jahren den Titel in der Champions League gewann, kämpft auch der deutsche Rekordmeister THW Kiel um den Einzug ins Finale Four. Die Mannschaft von Filip Jicha bekommt es im Viertelfinale mit Paris St. Germain zu tun.

Die Endrunde findet am Wochenende 17./18. Juni in der Lanxess Arena in Köln statt. Zuletzt waren im Jahr 2014 zwei deutsche Teams beim Final Four am Start. Damals gewann die SG Flensburg-Handewitt im Endspiel den Titel gegen den Rivalen Kiel.