Alonso: Von Mourinho gelernt, "ein Leader zu sein"

Für Bayer Leverkusens Trainer Xabi Alonso ist das Halbfinale in der Europa League auch an der Seitenlinie ein Highlight. Bei der AS Rom trifft der Spanier auf seinen einstigen Trainer bei Real Madrid, Jose Mourinho. "Ich habe von ihm gelernt, ein Leader zu sein und eine Mannschaft zu überzeugen", sagte Alonso vor dem Hinspiel in der Ewigen Stadt am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL).