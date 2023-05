"Narzissmus?" Handball-Präsident Michelmann sauer nach Kritik an Bundestrainer Gislason

Präsident Andreas Michelmann vom Deutschen Handballbund (DHB) hat sauer auf die öffentliche Kritik an Bundestrainer Alfred Gislason reagiert.

„Man muss sich schon fragen, was Klubchefs ermächtigt, sich in die Belange des Deutschen Handballbundes einzumischen. Das machen wir ja auch nicht“, sagte Michelmann am Rande der Gruppenauslosung für die Heim-EM im nächsten Jahr.