Milan gegen Inter: Wer setzt sich durch?

Im Hinspiel ist der AC Milan der Gastgeber. Kann der amtierende Meister vorlegen? In dieser Saison gab es zwischen den Erzfeinden bereits drei Duelle. In der Liga stehen ein 3:2 für Milan und ein 1:0 für Inter zu Buche. Zudem siegte Inter in der Supercoppa souverän mit 3:0.

In der Königsklasse sind jedoch beide Klubs in der K.o.-Phase noch ohne Niederlage. Im Achtelfinale schaltete Inter mit einem 1:0 und 0:0 den FC Porto aus, während Milan mit 1:0 und 0:0 gegen Tottenham weiterkam. Im Viertelfinale folgten ein 2:0 und 3:3 von Inter gegen Benfica und ein 1:0 und 1:1 von Milan gegen Neapel.

Milan-Rückschlag: Leao fehlt AC im Champions-League-Kracher

AC Milan - Inter Mailand: Die Aufstellungen

Italien international: „Fünf Teams sind großartig“

Kurios: Insgesamt stehen gleich fünf italienische Teams in den europäischen Wettbewerben in den Halbfinals. Neben den beiden Mailand-Klubs kämpfen in der Europa League noch Juve und die Roma um das Finalticket. In der Conference League ist Florenz noch drin.