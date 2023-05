Effizientester Spieler Europas! - Karim Adeyemi lässt Erling Haaland 2023 hinter sich

Die Dortmunder Offensive präsentiert sich aktuell in bestechender Form. Karim Adeyemi ragt dabei besonders hervor und lässt in puncto Tore pro Minute alle europäischen Top-Stars hinter sich.

Wer hätte das noch am Ende der Hinrunde gedacht? Karim Adeyemi ist laut dem Datenanbieter „ Opta“ der effizienteste Spieler 2023.

Nachdem Adeyemi in der Hinrunde noch Anlaufschwierigkeiten hatte, ist er nach der Winterpause so richtig in Fahrt gekommen.