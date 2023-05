1000. Länderspiel der DFB-Elf live im ZDF

Das 1000. DFB-Länderspiel läuft im ZDF © IMAGO/Frey-Pressebild/IMAGO/Frey-Pressebild/SID/Frey-Pressebild/Deines via www.imago-images.de

Das Jubiläumsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im Zeichen des Friedens am 12. Juni gegen die Ukraine in Bremen wird im ZDF übertragen. Das teilte der Sender am Mittwoch mit. Das 1000. Länderspiel beginnt familienfreundlich um 18.00 Uhr.