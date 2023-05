BVB: Bellingham-Trip nach Birmingham- das denkt Dortmund

Greift Modric in Bellingham-Poker ein?

Jude Bellingham hält sich am trainingsfreien Dienstag in Birmingham auf. Nach SPORT1-Informationen wusste der BVB nichts davon.

BVB -Star Jude Bellingham hat sich am trainingsfreien Dienstag im englischen Birmingham aufgehalten. Das dokumentierte der 19-Jährige bei Instagram.

Offenkundiger Grund seines Aufenthalts: Ein Spiel seines Bruders Jobe, der in der Championship mit Birmingham City gegen Sheffield United antrat. Laut Ruhrnachrichten hob Bellingham schon am Montag gen England ab, kehrte am Dienstagabend mit einem Geschäftsflugzeug zurück.