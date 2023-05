Gislason reagiert gelassen auf Kritik: "Juckt mich nicht"

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat gelassen auf die Kritik an seiner Person reagiert. "Jeder kann seine Meinung über mich und meine Arbeit haben. Das juckt mich überhaupt nicht", sagte der Isländer bei einem Medientermin am Düsseldorfer Hauptbahnhof.

Anfang der Woche hatte ein Spiegel-Bericht mit dem Titel "So spaltet die Gislason-Frage den deutschen Handball" für Aufregung gesorgt. In der Liga, so heißt es in dem Bericht, formiere sich hinter den Kulissen "eine Front" gegen Gislason als Bundestrainer. Karsten Günther, Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig und HBL-Präsidiumsmitglied, habe nach den deutlichen Testspielniederlagen gegen Weltmeister Dänemark zuletzt die Ablösung des Bundestrainers gefordert. Die Personalie Gislason spalte laut Spiegel "den deutschen Handball in zwei Lager".