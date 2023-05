Premier League: Chelsea-Legende Claude Makélélé stärkt Lampard den Rücken

Bei der Verleihung der Laureus World Sports Awards in Paris stärkte eine Chelsea-Legende seinem alten Teamkollegen den Rücken. Der ehemalige Mittelfeldspieler Claude Makélélé ist der Meinung, dass man Lampard nicht für das Chaos an der Stamford Bridge verantwortlich machen könne.

„Wir sind dabei, eine junge Mannschaft aufzubauen. Wenn man sich Arsenal anschaut, ist das genau das, was sie tun. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Nächste Saison werden wir bereit sein“, betont Makélélé.

„Guardiola oder Mourinho hätten es auch nicht besser gemacht“

Mit dem Sieg am Samstag gegen den AFC Bournemouth konnte sich Chelsea trotz des Formtiefs den Klassenerhalt sichern. Am kommenden Spieltag kann Lampard mit seiner Mannschaft nochmal drei wichtige Punkte gegen Abstiegskandidaten Nottingham Forrest (Samstag, 13. Mai ab 16 Uhr im LIVETICKER) sammeln, um positiv in die letzten drei Spiele zu gehen.