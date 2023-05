Maria verliert ihr Auftaktmatch in Rom

Tatjana Maria: Erstrundenaus gegen Anna Bondar in Rom © AFP /SID/THOMAS KIENZLE

Tantja Maria befindet sich derzeit in guter Form. Beim Turnier in Rom gibt es dennoch ein überraschendes Aus.

Tennisprofi Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom bereits in der ersten Runde gescheitert. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau unterlag am Mittwoch der Ungarin Anna Bondar 4:6, 1:6. Bereits nach 72 Minuten musste die Wimbledon-Halbfinalistin ihrer Gegnerin gratulieren.