Eintracht Frankfurt: Ex-Bayern-Co-Trainer Toppmöller Kandidat auf Glasner-Nachfolge bei der SGE

Der 42-Jährige war in dieser Saison bis zur Freistellung von Julian Nagelsmann dessen Co-Trainer beim FC Bayern. Er gilt als außerordentlich kommunikativ und als Entwickler von Spielern, würde somit gut zum Konzept der Eintracht passen.

Toppmöller gab Kimmich Freistoß-Tipp

Beim Bundesliga-Auftakt im Frankfurter Deutsche Bank Park traf Bayerns Joshua Kimmich überraschend per direktem Freistoß aus großer Distanz.

Jeder hatte mit einer Flanke gerechnet – so auch Torwart Kevin Trapp.

Toppmöllers Vater war einst Eintracht-Trainer

Kurios: Bereits Vater Klaus Toppmöller stand bei der Eintracht an der Seitenlinie. Der heute 71-Jährige trainierte die SGE in der Saison 1993/94, wurde sogar überraschend Herbstmeister.

Als Spieler war wiederum Sohn Dino für die Eintracht aktiv. 2003 stieg er mit den Hessen in die Bundesliga auf.

Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er in Leipzig und München in Nagelsmanns Trainerstab, davor war er in Luxemburg erfolgreich als Chef-Trainer.