"Brutal für den Sport" - Federer bangt um Ex-Konkurrent Nadal

In weniger als 20 Tagen beginnen in Paris die French Open. Tennislegende Roger Federer sorgt sich in diesem Zuge um seinen langjährigen Kontrahenten Rafael Nadal.

Wenn Tennis-Fans an die French Open denken, dann denken sie vor allem an einen Spieler: Rafael Nadal. Der Spanier nahm seit seinem ersten Sieg im Jahr 2005 stets an dem Grand-Slam-Turnier in der französischen Hauptstadt teil und ist mit 14 Titeln Rekordsieger.