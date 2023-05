Biathlon: Ex-Star gesteht Herzprobleme - "Konnte mich nicht bewegen"

Im März schloss sich Mari Eder der Rücktrittswelle im Biathlon um Denise Herrmann-Wick an. Nun berichtet die langjährige Athletin von gesundheitlichen Schwierigkeiten zum Ende ihrer Karriere.

