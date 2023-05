Formel 1: Alonso will noch "ein paar Jahre" dranhängen

Fernando Alonso ist mit 41 Jahren der Oldie im Formel-1-Zirkus. Dennoch will der Spanier weiterhin in der Königsklasse fahren.

Mit vier Podiumsplätzen in fünf Rennen ist Alonso bisher die Überraschung der Saison. Sportlicher Erfolg, so viel stellt er klar, ist für die Fortsetzung seiner Karriere Bedingung: "Es muss es wert sein. Vor allem am Ende meiner Karriere möchte ich wieder um was Wichtiges kämpfen."