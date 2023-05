Zwei NFL-Spiele in Frankfurt

Die US-Football-Profiliga NFL weitet ihr Deutschland-Engagement aus und veranstaltet in diesem Jahr gleich zwei Hauptrundenspiele in Frankfurt.

Die US-Football-Profiliga NFL weitet ihr Deutschland-Engagement aus und veranstaltet in diesem Jahr gleich zwei Hauptrundenspiele in Frankfurt. Nach der Premiere 2022 in München kommt es im Herbst zu den Duellen Kansas City Chiefs - Miami Dolphins und New England Patriots - Indianapolis Colts. Das gab die NFL am Mittwoch bekannt.