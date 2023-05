Formel 1: Konkurrenz verzweifelt? Mercedes und Ferrari wollen bei Red Bull wildern

Fünf Rennen sind in der Königsklasse in dieser Saison gefahren, fünfmal gewann das Team aus Österreich. Viermal konnte man sogar Doppelsiege feiern. Dabei fährt Weltmeister Max Verstappen (25) wie am Sonntag in Miami auf einem eigenen Planeten. Selbst ein neunter Startplatz konnte ihn nicht davon abhalten, wie ein heißes Messer durch die Butter durchs Fahrerfeld zu pflügen.