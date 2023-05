Marquez kehrt in Le Mans zurück - Strafe aufgehoben

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (30) gibt am Wochenende beim Großen Preis von Frankreich in Le Mans sein Comeback.

Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (30) gibt am Wochenende beim Großen Preis von Frankreich in Le Mans sein Comeback. Wegen eines Mittelhandbruchs, den er beim WM-Auftakt in Portugal erlitten hatte, hatte der Spanier zuletzt die Stationen in Termas de Río Hondo/Argentinien, Austin/USA und Jerez/Spanien verpasst.