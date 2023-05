Handball-EM 2024: Tagestickets ab 31. Mai erhältlich

In der ersten, aktuell noch laufenden Phase des Vorverkaufs sind bislang ausschließlich Ticketpakete für die jeweiligen Gruppen aller Turnierphasen erhältlich. Einzige Ausnahme bildet das Eröffnungsspiel in Düsseldorf: Für die Partie in der Arena, wo mit mehr als 50.000 Fans ein Zuschauer-Weltrekord aufgestellt werden soll, wurden bereits mehr als 40.000 Karten abgesetzt. Der DHB setzte in der Folge den Vorverkauf aus.