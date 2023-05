Popp wünscht sich mehr TV-Präsenz für den Frauenfußball

Grundsätzlich ist Popp nicht neidisch auf die Verdienstmöglichkeiten bei den Männern. "Ich glaube, ich will gar nicht was weiß ich für viele Millionen oder Milliarden verdienen. Ich würde mir wünschen, dass alle Spielerinnen in der ersten Liga vom Fußball leben können. Und nicht noch nebenher arbeiten gehen müssen", sagte sie: "Ich glaube, wir Frauen ticken da eh noch ein bisschen anders als Männer. Egal, wie viel Geld wir auf dem Konto hätten, würden wir nicht sagen: 'Nach dem Fußball machen wir uns ein schönes Leben.' Ich glaube, dass wir größtenteils die Intention besitzen, in einen Beruf einsteigen zu wollen, wenn man mit Mitte 30 aufhört mit dem Fußball."