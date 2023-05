Zwölfjähriger Österreichs jüngster Fußball-Schiedsrichter

Ein pfiffiges Kerlchen leitet seit kurzer Zeit als Österreichs jüngster Schiedsrichter offizielle Punktspiele Spiele im Nachwuchsbereich des Regionalverbandes Steiermark. Der erst zwölf Jahre alte Jan Umschaden lässt im Rahmen eines Verbandsprojektes Spieler in Jugendklassen nach seiner Pfeife tanzen.

"Es hat mich schon immer interessiert, und jetzt hat es sich halt ergeben", beschrieb der Teenager in einem ORF-Bericht nach seinem zweiten Pflichtspiel als Referee seine Motivation für den Einstieg ins Schiedsrichterwesen.

Im Fall eklatanter Fehlentscheidung steht Umschaden und den weiteren Talenten an der Pfeife ein sogenannter Tandem-Schiedsrichter auf dem Platz zur Seite und kann korrigierend eingreifen. Grundsätzlich jedoch soll der erfahrene Partner die heranwachsenden Schiedsrichter der Zukunft in Echtzeit vor allem in Fragen des Stellungsspiels oder der Laufwegen schulen.