2. Liga: SV Sandhausen – FC Hansa Rostock (Freitag, 18:30 Uhr)

Die Hansa will die Erfolgsserie von drei Siegen bei Sandhausen ausbauen. Bei Eintracht Braunschweig gab es für den SV Sandhausen am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. Letzte Woche gewann FC Hansa Rostock gegen den SSV Jahn Regensburg mit 2:0. Somit belegt Rostock mit 31 Punkten den 15. Tabellenplatz. Gelingt der Hansa die Revanche? Im Hinspiel kassierte das Team von Alois Schwartz eine knappe Niederlage gegen die Sandhäuser.