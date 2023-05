"Hohes Fluchtrisiko": Alves bleibt in Haft

Dani Alves bleibt weiterhin in Haft © AFP/SID/NELSON ALMEIDA

Der brasilianische Fußball-Star Dani Alves bleibt in Haft.

Der brasilianische Fußball-Star Dani Alves bleibt in Haft. Ein zweiter Antrag auf Freilassung wurde vom obersten Gericht von Katalonien am Dienstag abgelehnt. Der seit Samstag 40 Jahre alte Profi soll Ende Dezember auf der Toilette eines Nachtclubs in Barcelona eine Frau sexuell missbraucht haben.