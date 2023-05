Champions League: Real Madrid - Manchester City, LIVE im TV, Stream, Ticker

Letzte Saison schied Manchester City dramatisch im Halbfinale gegen die Königlichen in der Verlängerung aus. Dieses Jahr bekommt die Mannschaft von Pep Guardiola die Chance, sich an der Mannschaft von Carlo Ancelotti zu rächen. Ein wichtiger Baustein, der den Citizens wohlmöglich im letzten Aufeinandertreffen gefehlt hat, ist Erling Haaland.

„Haaland ist ein sehr gefährlicher Spieler“

Real Madrid scheint zur heißen Phase wieder in die nötige Form zu kommen. Letztes Wochenende gewannen die Königlichen den spanischen Pokal mit 2:1 gegen CA Osasuna. Besonders in der Champions League versteht es keine Mannschaft so gut wie die Königlichen, was es braucht um den Wettbewerb zu gewinnen. In den letzten zehn Jahren hat das weiße Ballett fünf mal den Titel gewonnen.