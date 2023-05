Judo-WM: Ballhaus scheitert an Olympiasiegerin Gjakova

Judoka Seija Ballhaus (Großhadern) ist bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar an Olympiasiegerin Nora Gjakova gescheitert.

Judoka Seija Ballhaus (Großhadern) ist bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar an Olympiasiegerin Nora Gjakova aus dem Kosovo gescheitert und aus dem Medaillenrennen. In der Klasse bis 57 kg unterlag die 22-Jährige durch Ko-uchi Gari. Nach einem Freilos in der ersten Runde hatte Ballhaus zuvor Marica Perisic/Serbien besiegt.