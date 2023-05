Anzeige

Darts: Damon Heta - der „Mr. Bean der PDC“? Der „Mr. Bean der PDC“?

So erklärt Heta seinen Walk-On in München

SPORT1

Damon Heta sorgt nicht nur mit seinem sportlichen Auftritt für Furore. In Belgien lässt sich der Australier für seinen Walk-On wieder etwas ganz Besonderes einfallen.

Diese irre Aktion begeistert die Dart-Fans!

Bei den Belgien Darts Open ließ sich der Australier Damon Heta bei seinem Walk-On etwas ganz Besonderes einfallen. Er betrat die Bühne mit einem Plastikrasenmäher und einem Anglerhut auf dem Kopf und lieferte eine kleine Show für das Publikum.

Dieser Streich sorgte bei den Fans für Begeisterung. Die Menge tobte, während er mit dem kleinen Rasenmäher um den Oche „mähte“.

Normalerweise gehörte der 35-Jährige bei vergangenen Darts-Turnieren eher zu denjenigen, die weniger Emotionen auf der Bühne zeigen. Doch auf der European Champion Tour fand Heta Gefallen an außergewöhnlichen Walk-Ons. So begeisterte „The Heat“ bei den Dutch Darts Championship in Leeuwarden mit einer Oranje-Jacke sowie dem passenden Hut und einem niederländischen Partylied. In Österreich erschien der Australier mit Skibrille und Stöcken.

Ein Fan zeigte sich besonders entzückt von Hetas Auftritten und twitterte amüsiert, dass dieser schon kurz davorstehe, sich in die PDC-Version von Mr. Bean zu verwandeln.

Über die Gründe seines irren Auftritts beim German Darts Grand Prix in München sprach er in der vierzehnten Madhouse-Folge von SPORT1. Damals begrüßte er seine Fans mit dem Einlauflied „Skandal Im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang.

„Diese Walk-Ons lösen die Spannung“

„Während der ersten paar Auftritte habe ich mich entspannt und wollte ich selbst sein. Aber die Leute fingen an, es zu mögen, besonders auf der European Tour. Sie mögen es, mitzusingen und zu tanzen, also versuche ich, dazu beizutragen, und es macht mir Spaß“, erklärte Heta die Auslöser seiner außergewöhnliche Walk-Ons gegenüber der PDC.

„Ich will jedes Spiel gewinnen, aber manchmal will ich zu viel. Diese Walk-Ons lösen diese Spannung und helfen mir, mich zu entspannen. Also mache ich mit und schaue, was passiert. Ich genieße und unterhalte das Publikum“, fügte er hinzu.

Dass diese irren Aktionen ihm helfen, sieht man auch an seiner sportlichen Leistung. in der PDC Order of Merit ist Heta aktuell auf Rang 16 und ist damit bei den großen Major-Turnieren am Start.