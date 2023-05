FC Bayern: Neuer gibt Comeback auf dem Trainingsplatz

Die Reha von Bayern-Star Manuel Neuer läuft offenbar gut. Der Nationaltorwart steht zum ersten Mal wieder auf dem Trainingsplatz. So läuft sein Comeback-Plan.

Manuel Neuer hat am Dienstag wieder eine Trainingseinheit absolviert. Wie die Bild berichtet, war der 37-Jährige am Morgen mit dem neuen Bayern-Torwarttrainer Michael Rechner und Reha-Trainer Thomas Wilhelmi an der Säbener Straße zu Gange.