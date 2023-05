Serie A: Atalantas Fankurve nach Rassismus-Vorfall um Juves Vlahovic gesperrt

Nachdem der serbische Fußball-Nationalspieler Dusan Vlahovic von Juventus Turin am Sonntag Opfer rassistischer Anfeindungen geworden ist, hat der Sportgerichtshof der Serie A am Dienstag entschieden, dass die Tribüne des Atalanta-Stadions für das nächste Heimspiel für Zuschauer und Zuschauerinnen geschlossen werden muss.

Am Montag hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino eine harte Bestrafung in diesem Fall gefordert: „Rassismus und jede andere Form von Diskriminierung haben im Fußball keinen Platz“, so Infantino in einem Social-Media-Post.