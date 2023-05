Real Madrid: Bellingham als letztes Puzzleteil - wie die Königlichen schon längst ihre nächste Generation haben

So eine grundlegende Änderung, solch ein Wandel vor allem im Kader-Gerüst von Mannschaften im Profi-Fußball klingt immer ein bisschen nach Hauruck-Verfahren und Brechstange, daran kann auch das gern parallel verwendete Wort „Transfer-Offensive“ kaum etwas beschönigen.

Umso erstaunlicher erscheint in diesem Zusammenhang, mit welch vergleichsweise feiner und langfristig angelegter Klinge Real Madrid die Zukunft ins Visier nimmt. Während der Champions-League-Kracher gegen Manchester City (Halbfinal-Hinspiel heute 21 Uhr im LIVETICKER) aktuell die Schlagzeilen dominiert, haben die Real-Bosse im Hintergrund schon fleißig an den Königlichen 2.0 gebastelt.

Nicht, dass die Königlichen in Sachen Verstärkungen unterm Radar agieren, dafür suchen Präsident Florentino Pérez mit Blick auf die absoluten Hochkaräter-Verstärkungen denn doch das Rampenlicht der Öffentlichkeit. Erinnert sei dabei nur an das im Vorjahr unverhohlene Werben um Mega-Star Kylian Mbappé, der am Ende doch bei Paris Saint-Germain blieb.