Timo Boll - The Spin of Life

Deutschlands Tischtennis-Star Timo Boll kann wegen einer Schulterverletzung nicht an der bevorstehenden Einzel-WM teilnehmen. Die Nachrücker-Frage ist geklärt.

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll (Düsseldorf) kann wegen einer Schulterverletzung nicht an der bevorstehenden Einzel-WM in Durban (20. bis 28. Mai) teilnehmen.

Diese Entscheidung gab der 42 Jahre alte WM-Dritte von 2021 und Rekordeuropameister am Dienstag elf Tage vor Beginn der Titelkämpfe bekannt.

Demnach will der frühere Weltranglistenerste, der zuletzt Ende Februar am Tisch gestanden hatte, bis zu den zur Olympia-Qualifikation gehörenden European Games in Krakau (21. Juni bis 2. Juli) wieder einsatzbereit sein.