Popp: Triple-Träume, Champions-League-Titel hat Vorrang

Alexandra Popp träumt vom Triple mit dem VfL Wolfsburg, doch der Titel in der Champions League ist diese Saison am wichtigsten für die Torjägerin.

Alexandra Popp (32) träumt vom Triple mit dem VfL Wolfsburg, doch der Titel in der Champions League ist diese Saison am wichtigsten für die Torjägerin. "Ich würde gerne wieder den Champions-League-Pokal in den Händen halten. Weil wir in den vergangenen zehn Jahren das eine oder andere Mal extrem nah dran waren, aber immer ein bisschen gefehlt hat", sagte Popp im SID-Interview auf die Frage, welchen Titel sie wählen würde, wenn es nur einen geben kann: "Und ich glaube, dass wir endlich mal wieder dran sind, diesen Pokal in die Höhe zu heben."