DEL-Vizemeister Ingolstadt setzt auf Zitterbart

Showdown um den WM-Pokal: Eishockey-WM startet am Freitag

Zitterbart verbuchte in der vergangenen Saison für die DEG drei Tore und sieben Vorlagen in 56 Hauptrundeneinsätzen. Hinzu kam eine Vorlage in den Playoffs. „Luca ist läuferisch sehr stark, scheut keinen Zweikampf und ist vielseitig einsetzbar.