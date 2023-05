NHL-Draft: Blackhawks gewinnen Lotterie - Bedard wird kommen

Die Chicago Blackhawks ziehen in der Draft-Lotterie der NHL das große Los und dürfen als erster Klub auswählen.

Die Chicago Blackhawks haben in der Draft-Lotterie der Eishockey-Profiliga NHL das große Los gezogen und dürfen als erster Klub auswählen.

Damit scheint sicher, dass das kanadische Supertalent Connor Bedard (17) am 28. Juni in Nashville/Tennessee an den sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger gehen wird.