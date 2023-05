Freiwasser-Weltcup: Mixed-Staffel um Wellbrock holt Gold

Nach dem Doppelerfolg von Olympiasieger Florian Wellbrock und Leonie Beck hat die Mixed-Staffel den deutschen Schwimmern zum Abschluss des Freiwasser-Weltcups in Ägypten einen weiteren Sieg beschert. Wellbrock (Magdeburg), Oliver Klemet (Frankfurt), Celine Rieder (Neckarsulm) und Jeannette Spiwoks (Essen) sicherten sich über 4x1500 m in Soma Bay die Goldmedaille (1:02:50,10 Stunden).

Am Tag zuvor hatten Wellbrock und Beck (Würzburg) zum Start in die Freiwasser-Saison ihre jeweiligen Rennen über 10 km gewonnen. Im Sommer steht für das Team des Deutschen Schwimm-Verbands (DSV) noch die WM im japanischen Fukuoka (14. bis 30. Juli) an.