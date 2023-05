Fersen-OP: Saisonende für Mainzer Kapitän Widmer

Kapitän Silvan Widmer wird dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen.

Kapitän Silvan Widmer wird dem Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Schweizer Nationalspieler, der zuletzt ohnehin wegen einer Kapsel-Band-Verletzung im linken Sprunggelenk ausfiel, nutzte die Zwangspause für eine bereits längerfristig geplante Operation an der linken Ferse. Wie die 05er am Dienstag mitteilten, werde durch den vorgezogenen Eingriff eine schnellere Rückkehr Widmers im Verlauf der Sommervorbereitung angestrebt.