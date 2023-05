Zweiter Mastbruch beim Ocean Race

Zweiter Mastbruch auf der vierten Etappe des Ocean Race: In stürmischen Winden ist das Boot des europäischen Teams Guyot schwer beschädigt worden.

Zweiter Mastbruch auf der vierten Etappe des Ocean Race: In stürmischen Winden ist das Boot des europäischen Teams Guyot schwer beschädigt worden. Die Crew an Bord mit dem Berliner Co-Skipper Robert Stanjek sei unverletzt geblieben, teilte die Rennleitung mit. Der Vorfall ereignete sich rund 600 Seemeilen entfernt vom Ziel Newport in den USA.