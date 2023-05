Knossi lädt zur zweiten Runde „Streaming Aces“

Am 23. Mai spielt Gastgeber und Titelverteidiger Jens „Knossi“ Knossalla wieder ein Live Sit & Go in München gegen vier Promis und einen Qualifikanten, der Preispool wird diesmal von €100.000 auf €150.000 erhöht.

Wer die Nachfolge von Dillan als Qualifikant bei „Streaming Aces“ antritt, ist noch völlig offen. Das Online-Finale bei GGPoker.de , über das der Startplatz zur Liveshow und zusätzlich €10.000 an Preisgeldern ausgespeilt werden, findet am 20. Mai statt. Die Tickets zum Online-Finale werden bis dahin fast täglich durch kostenlose Freerolls ausgespielt.

Fest steht dagegen, welche Promis der Einladung von SPORT1 und Knossi gefolgt sind, um den König des Internets zumindest vom Pokerthron zu stoßen. Das gilt ganz besonders für den Berliner Rapper Sido, der in der Vergangenheit zusammen mit Knossi schon einige äußerst erfolgreiche Projekte auf Twitch veranstaltet hat. Sowohl beim Angelcamp 2020 als auch beim Horrorcamp 2021 lockten die beiden über 300.000 Zuschauer gleichzeitig an die Bildschirme.

Prominenz am Tisch

Pokertechnisch geht aber Natalie Hof Ramos an den Start. Die seit einigen Jahren in Brasilien lebende Pokerspielerin belegte im vergangenen Jahr bei der World Series of Poker Platz acht bei der Ladies Championship sowie Platz 13 beim Million Dollar Bounty in einem Feld mit über 14.000 Entries. Bekannt ist Natalie in der deutscher Pokerszene zudem als ehemalige Moderatorin bei „SPORT1 German High Roller“ und der „TV Total Pokernacht“.