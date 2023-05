Bundesliga: "Schalke 04 wird erstklassig bleiben" - Fan Takeaways zum 31. Spieltag

Die SPORT1-User haben wieder fleißig auf Instagram ihre Takeaways zum vergangenen 31. Bundesliga Spieltag preisgegeben. Besonders der Abstiegskampf sorgte dabei für Diskussionen in den Kommentaren.

Der Titelkampf ist spannend wie seit Langem nicht mehr. Zuletzt war es in der Saison 2009/10 nach dem 31. Spieltag so knapp an der Tabellenspitze. Damals waren der FC Bayern München und der VfL Wolfsburg sogar punktgleich. Der Kampf um die Meisterschaft soll nun ausgerechnet von einem Abstiegskandidaten entschieden werden.