Klaveness unterstützt Infantinos Blackout-Drohung

FIFA-Boss Gianni Infantino erhält im Streit um die TV-Rechte für die Fußball-WM in Australien und Neuseeland Unterstützung von unerwarteter Seite. "Infantino und ich sind uns allgemein nicht in vielen Punkten einig", sagte die norwegische Verbandspräsidentin Lise Klaveness, "aber um es ganz klar zu sagten: Es ist unsere moralische und rechtliche Pflicht, dass wir die Frauen-WM nicht verramschen."

Klaveness, ansonsten für ihre FIFA-Kritik bekannt, stellt sich klar an die Seite von Infantino. Sollten die Angebote nicht erhöht werden, sei man zu einem Blackout in den fünf großen Nationen "gezwungen", wird sie in norwegischen Medien zitiert. Infantino wolle die TV-Sender dazu bewegen, in den Frauensport zu investieren, lobte sie ihren Gegner.