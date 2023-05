Reschke kann sich Muani als Bayern-Verstärkung vorstellen

Der ehemalige Technische Direktor des Fußball-Rekordmeisters Bayern München, Michael Reschke, kann sich einen Transfer von Frankfurts Vizeweltmeister Randal Kolo Muani zum Tabellenführer sehr gut vorstellen. „Dass er einen extrem hohen Transferwert hat, steht außer Frage. Er würde Bayern weiterhelfen. Wenn sie ihn in dieser Saison schon gehabt hätten, würde die Meisterschaftsfrage ein paar Fragezeichen weniger beinhalten“, sagte der 65-Jährige in der ran Bundesliga Webshow.

Reschke kann sich allerdings den Ex-Wolfsburger Osimhen "in keinster Weise in München vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bayern München das wirtschaftlich gestemmt bekommt. Es geht ja nicht nur um die Ablöse, sondern du musst ja ein mächtiges Gehalt stemmen", so Reschke. Über fünf Jahre komme ein Paket um die 250 Millionen Euro zusammen. "Es würde mich überraschen, wenn der Klub in dieser Größenordnung denkt", betonte der jetzige Spielerberater und ehemalige Sportvorstand des VfB Stuttgart.