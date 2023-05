Premier League: 21 Tore! Wahnsinn im Abstiegskampf

Im Abstiegskampf der Premier League geht es heiß her: Am Montag liefern sich die Kellerkinder einen offenen Schlagabtausch. Verlierer des Tages ist ein ehemaliger Meister.

An einem spektakulären Abend hat sich der Abstiegskampf in der englischen Premier League neu sortiert.

Dem FC Everton und Nottingham Forest gelangen Befreiungsschläge, Leicester City rutschte dagegen auf einen Abstiegsplatz ab , Schlusslicht FC Southampton benötigt in den letzten drei Partien ein Wunder. Zwei Tage nach der Krönung des neuen Königs fielen in drei Spielen insgesamt 21 Tore.

Ex-Bundesliga-Star brilliert für Nottingham

Everton feierte am Montagabend beim 5:1 (3:0) bei Europapokal-Kandidat Brighton and Hove Albion einen unerwarteten Kantersieg. Schon in der ersten Spielminute gingen die Toffees durch Abdoulaye Doucoure in Führung, das Team aus Liverpool legte mit attraktivem Konterspiel weitere Tore nach.