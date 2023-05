3. Liga: SC Verl – VfL Osnabrück, 0:1 (0:1)

Mit 0:1 verlor der SC Verl am vergangenen Montag zu Hause gegen den VfL Osnabrück. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Osnabrück. Im Hinspiel war dem Team von Trainer Tobias Schweinsteiger in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Noel Niemann brachte Verl in der 32. Minute ins Hintertreffen. Zur Pause behielt der VfL Osnabrück die Nase knapp vorn. In der Pause stellte Michel Kniat um und schickte in einem Doppelwechsel Jesse Tugbenyo und Nico Ochojski für Joel Grodowski und Tom Baack auf den Rasen. Als der Schlusspfiff ertönte, war es genau ein Tor, das den Unterschied zwischen den Teams ausmachte – es war bereits in der ersten Hälfte erzielt worden.