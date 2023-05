Kurioses Angebot für Schalke-Stars! Dortmund-Bürgermeister bittet um Schützenhilfe für BVB

Schalke 04 kann am Wochenende ausgerechnet dem Erzrivalen in Sachen Meisterkampf helfen. Dortmunds Oberbürgermeister Thomas Westphal spricht eine ganz besondere Einladung aus.

Die Gelsenkirchener könnten im Fernduell mit dem FC Bayern München zum Zünglein an der Waage werden, die Elf von Thomas Reis gastiert am Samstagnachmittag in der Allianz Arena, bevor die Dortmunder am Samstagabend Borussia Mönchengladbach empfangen.