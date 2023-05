Maier verteidigt Bayern-Boss Kahn: "Er wird es hinkriegen"

Oliver Kahn steht seit Wochen wegen der Krise beim FC Bayern in der Kritik. Eine Legende legt nun ein gutes Wort für ihn ein - und verteidigt auch die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic.

Die Torwart-Legende Sepp Maier hat trotz seiner Kritik am Kader auch gute Worte für die Verantwortlichen für den FC Bayern übrig.

So verteidigte er den stark in die Kritik geratenen Oliver Kahn . „Bevor man den Olli angreift, soll man erst woanders schauen“, sagt die Bayern-Ikone dem kicker .

„Dieses Level zu halten, ist schwierig und kostet viel Energie. Was Uli 40 Jahre lang gemacht hat, kann Olli nicht in ein, zwei Jahren machen. Die sollen ihn erstmal in Ruhe arbeiten lassen und ihm Zeit geben“, meint daher Maier.