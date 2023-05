Champions League: „Eines Tages werden wir gewinnen“ - Guardiola-Ansage vor Real-Duell

Allerdings zeigte Guardiola großen Respekt vor dem erfahrenen Gegner. "Real Madrid weiß ganz genau, wie es solche Spiele angehen muss", sagte er, und er lobte: "Sie waren in den vergangenen zehn Jahren die beste Mannschaft in diesem Wettbewerb. Mit Abstand."

Guardiola will die Vergangenheit abwarten

ManCity ist der große Wurf in der Königsklasse trotz erheblicher Investitionen der Besitzer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten noch nicht gelungen. Im vergangenen Jahr war der Klub im Halbfinale erst in der Verlängerung gescheitert - am späteren Champion Real.

„Es geht aber nicht um die Vergangenheit“, sagte Guardiola: „Es geht um eine neue Chance.“ So oder so werde die Entscheidung erst im Rückspiel in Manchester am 17. Mai fallen.