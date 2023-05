Champions League: "Wir haben nicht vor, Haaland zu stoppen" - Real-Trainer Ancelotti überrascht

Alaba feiert! Mittendrin in Reals Jubel

Toni Kroos vom Titelverteidiger Real Madrid geht optimistisch in das Hinspiel des Gigantenduells im Champions-League-Halbfinale am Dienstag gegen Manchester City. „Wir haben schon viele Spiele dieser Art bestritten“, sagte der Weltmeister von 2014 am Montag: „Ich bin von unserer Erfahrung überzeugt.“