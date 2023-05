Giro: Matthews gewinnt dritte Etappe - Evenepoel weiter vorn

Auf den 216 km von der Küstenstadt Vasto nach Melfi im Landesinneren spielten die Deutschen keine Rolle. Lennard Kämna (Bora-hansgrohe), der in Italien erstmals um die Gesamtwertung mitfahren will, kam mit dem Hauptfeld ins Ziel. Auch Remco Evenepoel gehörte dazu, der belgische Straßen-Weltmeister verteidigte damit seine Führung im Gesamtklassement.

Am Mittwoch wartet der erste große Prüfstein auf das Peloton. Die vierte, 175 km lange Etappe führt über drei Anstiege der zweiten Kategorie durch das Landesinnere in Richtung Westküste, wo eine knifflige Bergankunft den Fahrern alles abverlangen wird. Die zweitwichtigste Radsport-Landesrundfahrt nach der Tour de France endet nach 3489,2 km am 28. Mai in Rom.